Vandalizzata la “Sala di Sosta” del Personale di Accompagnamento FF.SS. della stazione di Caserta

CASERTA – I Segretari Generali del Sindacato casertano dei Trasporti: A. Lustro della Filt Cgil, P. Federico della Fit Cisl e V. Sperlongano della Uilt Uil, hanno denunciato, con missiva data 9 marzo 2020, alla RFI (Rete Ferroviaria Italiana), a Trenitalia ed alla Prefettura di Caserta i diversi atti vandalici che avvengono alla “Sala Sosta” del Personale di Accompagnamento di Trenitalia, posta al 1° Binario della stazione ferroviaria di Caserta, adiacente al Bar presente nella Stazione ferroviaria di Caserta.

L’ultimo, in ordine cronologico, è avvenuto giovedì notte, 5 marzo 2020, dove sono state incendiate e distrutte tutte le prese di corrente presenti nella stanza e solo il fatto che fossero ignifughe, ha evitato eventuali danni ulteriori o lo stesso rischio incendio della stessa stanza.

“Riteniamo doveroso chiedere” – hanno scritto nella missiva inviata ai vertici di Ferrovie ed alla Prefettura – “l’immediata messa in sicurezza della stessa stanza e della stessa stazione di Caserta, su cui diverse note a riguardo abbiamo già prodotto diverse volte, onde evitare il ripetersi di tali atti, ma soprattutto “l’immediata riattivazione della stanza in questione”, provvedendo a nostro parere il rinforzo delle ante delle porte della stessa e l’apertura con la SMART CARD in dotazione al solo personale di accompagnamento.

In questi giorni il personale di accompagnamento” – hanno sottolineato le OO.SS. – “non ha alcun altro locale messo a disposizione per la sosta fra un treno e l’altro, sia per ripararsi che per caricare telefonini, tablet e altro, per cui chiediamo un immediato riscontro alle problematiche evidenziate, evitando inutili e ulteriori azioni sindacali a riguardo.

Riguardo la stazione ferroviaria di Caserta, più volte abbiamo evidenziato la presenza di indigenti vari che a volte ritroviamo anche sui treni che sostano durante la notte nell’area preposta dello scalo merci della stessa. Così come vi abbiamo segnalato che l’uscita o entrata al binario 6, non ha alcuna chiusura come avviene per l’ingrasso principale della stazione, lato Reggia.

Riteniamo doveroso sollecitare i preposti” – hanno, infine concluso, – “ad intervenire a riguardo, evitando proprio l’entrata di indigenti vari dal binario 6, su via Vivaldi, provvedendo, a nostro parere, a chiudere con cancello o altro, tale entrata”.