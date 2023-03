Vandalizzato depuratore a Cellole

CELLOLE. Settimo furto con atti vandalici al depuratore comunale. Nel giro di un mese l’impianto di depurazione della costa di Cellole in località “polledrara” è stato assaltato da balordi per la settima volta.

Questa volta non si sono limitati come le precedenti al furto di rame ma hanno razziato di tutto e danneggiato per il puro gusto di farlo. Il raid nella notte. A fare la triste scoperta gli operai che come ogni giorno prendevano servizio presso la struttura comunale. Portoncino divelto, armadietti del personale distrutti. I dipendenti lavorano in turni doppi fino alle 20.00. Dopo tale ora il territorio è completamente isolato. Sull’ennesimo furto stanno indagando i Carabinieri.