“Vanvitelli, uno di noi”: lo straordinario e ineguagliabile genio dell’architetto in un Concerto Spettacolo al Belvedere di San Leucio

Nell’ambito delle Celebrazioni Vanvitelliane si susseguono gli eventi in programma per il 250° Anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, il genio che ha scelto Caserta per tradurre in arte la sua visione di bellezza.

Si prosegue con il Concerto Spettacolo “Vanvitelli, uno di noi”, uno degli eventi promossi dal Comune di Caserta, in collaborazione con il Coro Caserta Nova Ensemble diretto dal M^ Fortuna Cinque.

Si terrà oggi, sabato 20 maggio alle ore 18.30 presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio – Caserta.

Partecipano all’evento l’Ensemble di chitarre diretto dal M^ Emilio Di Donato della Scuola di musica Yamaha.

Sarà un viaggio artistico e musicale incentrato su un simbolo di talento, visione e creatività che sia la città per il significativo contributo alla sua creazione sia la Reggia, suo gioiello, non mancheranno mai di esprimere e ricordare.

L’evento, a ingresso gratuito, prevede il Concerto Spettacolo, Pièce Teatrali, Racconti e una Collettiva d’Arte dedicata al genio di Vanvitelli, a cura dell’associazione Artando.

In caso di pioggia esso si svolgerà nella sala conferenze al primo piano, raggiungibile anche con l’ascensore.