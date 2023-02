VENDEVA CASE SU SUOLO ABUSIVO. DENUNCIATO

Blitz dei carabinieri di Teverola sulla Strada Statale 7 bis al km 11.700 in territorio di Casaluce, a pochi passi praticamente dal Bingo. I militari dell’Arma hanno controllato un’attività ritenuta abusiva e sanzionato il proprietario. Con l’ausilio della polizia locale di Casaluce i Carabinieri di Teverola hanno sanzionato amministrativamente A. U. per esercizio abusivo si attività su suolo pubblico con sequestro amministrativo delle attrezzature. Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per un manufatto abusivo costruito su suolo pubblico, in materia edilizia. La sanzione amministrativa fattagli va da 5mila a 15mila euro. I controlli dei carabinieri poi sono proseguiti anche in altre attività commerciali ed hanno praticamente dato seguito ai controlli effettuati anche nei giorni scorsi. Insomma i militari dell’Arma di Teverola stanno portando avanti sui territori , una lotta continua contro ogni forma di delinquenza e abusivismo. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.