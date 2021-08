Venerdì ricomincia la Premier League. Il city di Guardiola cercherà di difendere il suo titolo

Venerdì per la gioia di molti e non solo inglesi, ricomincerà la premier League. Il City di Guardiola cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Un inizio subito di fuoco visto che domenica ci sarà Tottenham-City, con ancora voci su un possibile trasferimento di Kane proprio al City, vedremo come si comporterà il Tottenham.

1 giornata Premier League