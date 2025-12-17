Verso i 100 anni dalla morte di Matilde Serao

Sabato 20 dicembre, ore 18:30 al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri.

Un appuntamento speciale per omaggiare una delle voci più forti e moderne della letteratura italiana: Matilde Serao.

Presentazione delle nuove edizioni di “Leggende napoletane” e “Racconti”, con reading a cura del Comitato Nazionale per le celebrazioni del primo centenario della morte di Matilde Serao. A seguire, estratto dello spettacolo “DAVVERO” di Mariateresa Carlà, dal libro “Dal vero”, con:

Cinzia Carlà, Mariateresa Carlà, Lauro Diglio, Ferdinando Ghidelli, Paolo Gugliotta, Franco Natale.

Conclusione con degustazione di vini e prodotti tipici offerti dall’ Azienda vinicola Sagliocco

Il Comitato nazionale, presieduto da Michele Lanna, è composto da: Giovanna Palermo, Pasquale Peluso, Raffaella Perrella, Nadia Verdile.