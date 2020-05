Via Acquaviva : donna di solo 24 anni trovata morta in casa

Caserta. Aveva solo 24 anni la ragazza che nelle prime ore della mattinata di oggi, martedi’ 5 maggio è stata trovata morta nella sua abitazione sita in via Acquaviva .

Della donna , di origine sudamericana , non si avevano notizie già da qualche ore e sono stati proprio alcuni suoi familiari a lanciare l’ allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi ,ma i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Dalle prime notizie trapelate sembra che la ragazza sia morta per cause naturali . In queste ore gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della sfortunata donna.