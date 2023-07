Via Domiziana, lavori in corso fino al 21 luglio

Sono iniziati ieri mattina, mercoledì 19 luglio, i lavori che andranno ad interessare fino al 21 luglio la Statale Domiziana.

Sarà oggetto di lavori con senso unico alternato, restringimento di carreggiata e chiusura di corsie dirigendosi sia verso Napoli che verso Roma.

L’arteria vedrà in corso d’opera i necessari interventi dalle 7:30 alle 17:30.

Disposto il senso unico alternato, mediante impianto semaforico, nel tratto dal km 1+200 al km 14+220.

Si procederà al restringimento della carreggiata, per il tratto che va dal km 19+200 al km 32+100 in entrambe le direzioni, con chiusura alternativa della corsia di marcia e di quella di sorpasso.

In particolare, i suddetti lavori riguarderanno i territori comunali di Castel Volturno, Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole.

Inerenti soprattutto alle operazioni di carotaggio della pavimentazione con il prelievo di una porzione cilindrica e profonda diversi centimetri dell’asfalto; essi rientrano nell’ambito delle attività di controllo e verifica sugli interventi di manutenzione straordinaria volti al risanamento delle pavimentazioni stradali e della relativa segnaletica orizzontale nel tratto dal km 1+200 al km 32+100.

Previsti non pochi disagi alla circolazione in un periodo come quello estivo che vede la strada statale maggiormente trafficata, perché impegnata anche da quanti hanno scelto il litorale domizio per la propria villeggiatura.