Via San Leucio a Caserta: 23enne perde il controllo dell’ auto e sbatte violentemente contro un palo dell’ illuminazione

CASERTA. Erano circa l’una e trenta della notte di sabato 15 agosto, un forte rumore ha svegliato i residenti di via San Leucio. Un uomo di 23 anni ,residente a Marcianise ,per motivi ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della propria auto, una Fiat 600, e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’ impatto è stato molto violento tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere della sua autovettura. il 23enne marcianisano è stato trasportato all’Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta ,le sue condizioni di salute sembrano essere stazionarie.