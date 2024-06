VIDEO. Anna Cecere vince il concorso “Giovani artisti leuciani”

Maddaloni/Caserta – Non smettono di inorgoglirci i giovani maddalonesi. Un periodo particolarmente florido per la città nel campo della cultura e delle arti in cui tanti giovani e giovanissimi si stanno distinguendo per il loro talento.

Oggi vi diamo la notizia della vittoria di un prestigioso concorso scolastico da parte di Anna Cecere. Anna frequenta il Liceo artistico “San Leucio”, da diversi anni guidato dalla dirigente Imma Nespoli, preside che ha fatto decollare questo istituto grazie alla sua grande professionalità e alla sua dedizione alla scuola . Tra le innumerevoli attività proposte agli studenti, volte a valorizzare al meglio le loro attitudini c’è stato questo concorso rivolto agli alunni delle scuole medie dal titolo “Giovani artisti leuciani”

Tra i lavori proposti è risultato vincente quello di Anna Cecere, che ha riproposto una sua versione della Notte stellata di Van Gogh. “L’allieva, partendo dalle radici antiche del passato, che funge da contesto, propone una lettura di futuro affidata a due giovani protagonisti inseriti in primo piano” questo uno stralcio della motivazione della giuria, che potete ascoltare integralmente nella lettura della dirigente Nespoli nel video che segue. Complimenti Anna, piccola grande artista e ad maiora.

