VIDEO. Auto arenata in via Campolongo. Interviene il muletto

Maddaloni. La pioggia forte fa la sua parte a creare danni. Il resto lo compiono le condizioni delle strade e la scarsa illuminazione.

Ieri sera, nel secondo tratto di via Campolongo, nei pressi dell’ex Face Standard un’autovettura è rimasta bloccata in un fosso.

Come si vede nel video segnalatoci da un nostro lettore, è stato necessario l’intervento di un muletto per tirarla fuori.

La strada è al buio dal 21 novembre, quando il forte vento fece cadere un grosso albero che tranciò i fili della corrente elettrica che collegavano l’illuminazione pubblica.