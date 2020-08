(VIDEO) Caserta/Discorso di Salvini contro De Luca e Azzolina

https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/1225006027866167/

Caserta– Matteo Salvini (leader della Lega) presso Piazza Dante, dopo aver ricordato le tappe del suo tour di tre giorni in Campania, ha commentato alcune scelte del Presidente De Luca

“Invece di mandare a processo me devono mandare a processo De Luca che ha fatto sparire soldi dei campani”…”Ieri abbiamo visitato l’ospedale Covid di Salerno che De Luca ha inaugurato 37 volte senza mai entrare in funzione ed essere collaudato. Lo avete pagato con le tasche dei campani e questo prefabbricato poggiava sui mattoni, come quando ti fregano i copertoni della macchina“

Ha poi definito i candidati della Lega in Campania “donne ed uomini liberi e non schiavi. A De Luca piacciono gli schiavi, piacciono quelli che non parlano ed abbassano la testa. Se poi ci sono casertani che vogliono votare il Pd, dopo che gli ha fregato i soldi e dopo che le case popolari vengono date prima agli immigrati e poi a loro, sono autolesionisti”.

Non poteva mancare e non è infatti mancato l’affondo contro il ministro Lucia Azzolina: “Per due mesi si è occupata di banchi con le rotelle. Datemi una mano con il voto di Caserta alla Lega a mandarla a casa”

Il leader della Lega ha poi invitato a votare Lega tutti i campani che vogliono tagliare con il passato rappresentato da De Luca,Bassolino, De Magistris e Di Maio

“La sfida non è tra fascisti e comunisti,ma tra il passato dei De Luca, Bassolino, De Magistris e Di Maio e il futuro. La Campania non vuole assistenza e beneficenza – conclude – ma lavoro, salute e rispetto“