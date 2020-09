VIDEO E FOTO. Aria da primo giorno di scuola al De Nicola di Maddaloni

Un’atmosfera da primo giorno di scuola quella che si è respirata stamane alla storica scuola media De Nicola oggi appartenente all’I.C.”Maddaloni 2- Valle di Maddaloni” . Stamane infatti sono partiti i corsi di recupero per ben 54 alunni frequentanti le future classi II e III dell’istituto. Ad accogliere loro ed i genitori che li hanno accompagnati, insieme ai suoi docenti la dirigente Rosa Suppa, che dopo 6 mesi ha rivisto i suoi alunni varcare il cancello della scuola.

” Un momento commovente ma al contempo di gioia. Abbiamo lavorato intensamente con tutto il mio staff di docenti e con il personale ATA per adeguare l’istituto alle norme anticovid. Aule con banchi distanziati, percorsi obbligati, segnaletica, disinfettante per tutti e mascherine per chi ne fosse stato sprovvisto. Ma non sono servite. Tutti gli alunni sono arrivati con la mascherina, emozionati alcuni, timorosi altri, preoccupati qualcuno. Ai genitori presenti sono stati risolti tutti i legittimi dubbi. Sono andati via sereni e tranquilli di sapere che i loro figli sono a scuola con le giuste condizioni. Non ci siamo fermati un giorno per realizzare tutto ciò. “

Buona la prima quindi per questa prova generale di ripartenza. E adesso si attende di sapere la data precisa di inizio di questo nuovo anno scolastico in maschera. In sicurezza, alla giusta distanza, per il bene individuale e collettivo, si ritornerà in classe.