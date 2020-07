Video e foto. Chi sono i 3 giovani musicisti che hanno suonato per il maestro Ennio Morricone

Maddaloni è da sempre città che partorisce talenti, spesso poco noti agli stessi maddalonesi.

Un grande maestro scomparso da poco,Ezio Bosso, diceva: “la musica, come la vita si può fare in un solo modo: insieme”.

Questa frase ben descrive tre musicisti tanto giovanissimi quanto talentuosi, che già dai tempi del liceo si esibiscono insieme formando, appunto, un trio affiatato sul palco e non solo. Amici nella vita, unita dalla passione per la musica che li sta portando a risultati eccelsi. Ed hanno solo iniziato la loro carriera.

Michele Della Ventura, Luigi Iuliano e Antimo Pascarella, rispettivamente pianoforte, violoncello e violino, nel 2017, grazie all’invito della soprano Teresa Sparaco hanno avuto il grande onore di esibirsi per il maestro Ennio Morricone a Caserta. La loro esperienza ce la raccontano brevemente le parole nel video che segue. Un sogno divenuto realtà quasi per caso, un’esperienza che non si dimentica, una tappa che dà un valore aggiunto alla loro carriera in ascesa, un’occasione che pochi possono vantare di aver avuto. Ebbero l’onore di suonare sulle note della celeberrima “C’era una volta il west”.

Venerdì al maestro Morricone, da poco scomparso, la città di Caserta ha conferito la cittadinanza onoraria. I giovani talenti di cui vi abbiamo raccontato sono stati invitati a portare la loro testimonianza.

Un orgoglio per Maddaloni e non solo.