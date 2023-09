VIDEO e FOTO. L’ANFI passeggia sull’Acquedotto Carolino con “Il pulmino sognatore”

Maddaloni – Ieri è stata una bella mattinata di condivisione e di cultura immersi nella natura, alla scoperta del nostro territorio. L’ANFI ha organizzato, con l’associazione “Il pulmino sognatore” una passeggiata a cui hanno partecipato oltre 40 bambini autistici, accompagnati dai loro familiari. Insieme a loro hanno partecipato anche altre persone che hanno approfittato dell’evento per visitare l’Acquedotto Carolino. In totale circa 200 persone hanno effettuato il percorso sfruttando questa occasione unica per ammirare splendidi panorami e vivere una domenica mattina diversa. Insomma è stato un vero successo.

Entusiasmo e stupore soprattutto tra i bambini dell’associazione che hanno vissuto una nuova ed importante esperienza formativa grazie all’ANFI che ha da sempre un’attenzione particolare per i bambini affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

Con l’ANFI hanno collaborato le guardie ambientali di Maddaloni e i volontari dell’UNAC. Un ringraziamento particolare va al dott. Leonardo Ancona per sua la disponibilità nei confronti di queste lodevoli iniziative. Ricordiamo che l’ANFI è tra i promotori dell’ECOMARATONA dell’ Acquedotto Carolino, la cui III edizione si correrà il 5 novembre e per la quale le iscrizioni sono già aperte. Seguono foto e video della giornata.