(VIDEO INTERVISTA)Carlo Poerio e W. Gladstone: S.A.Cardillo intervista Anna Poerio

Teverola– Questa mattina noi di Belvederenews abbiamo intervistato la professoressa Anna Poerio Riverso, pittrice, saggista, traduttrice nonché autrice del testo “ Carlo Poerio e William Glandstone” ,le due lettere al conte di Aberdeen sui processi politici del governo napoletano”, la cui introduzione è stata curata da Renata De Lorenzo. Anna Poerio ,durante la redazione del testo, ha svolto un particolare lavoro di ricerca e di traduzione di documenti, come le lettere depositate presso l’Archivio di Stato di Napoli, per portare alla luce la reale situazione e le condizioni in cui versavano i patrioti detenuti per motivi politici durante il regime borbonico.. Autrice anche del testo “ Carlo Poerio” una vita per l’unità d’Italia, Anna Poerio Riverso è dal 2001 fondatrice e presidente dell’associazione “Alessandro Poerio”, che ha ottenuto grandi riconoscimenti. I Poerio sacrificarono tanto per l’unità d’Italia e parteciparono attivamente all’epopea risorgimentale. Anna Poerio è stata fin da giovane affascinata dalle opere compiute dai suoi antenati e dai valori per i quali si sono battuti, tanto da scrivere testi che hanno come argomento principale proprio le loro vicende della loro vita.

