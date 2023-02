VIDEO. Pronta la prima aula immersiva nella scuola dell’infanzia di via Feudo

Maddaloni – La scuola del futuro è già realtà a Maddaloni. I piccoli alunni della scuola dell’infanzia dell’I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” sono i primi in città a poter avere aule innovative grazie ai finanziamenti ministeriali PON -FESR destinati a questo scopo per le scuole statali.

I nuovi ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, mettono al centro lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia.

Nel plesso “Agazzi – Ferraro” dell’

istituto è già stato realizzato l’adeguamento degli ambienti di apprendimento relativamente a 2 tipologie di aule.

L’aula SENSORY in cui è stata installata una colonna interattiva, un cubo di luce, un pannello sensoriale, un barile terapeutico e percorsi sensoriali vari, arredata con suppellettili morbidi quali il morbido trenino, l’allegro bruco, il pouf con tavolo, libreria, spogliatoio ed altri complementi ergonomici adatti anche ad alunni diversamente abili.

L’aula IMMERSIVA con un proiettore interattivo posto al centro dell’aula e pouf candy in morbida pelle che sfrutta la tecnologia per rendere le attività coinvolgenti e in linea con i nuovi linguaggi di comunicazione digitale con i quali i bambini, nativi digitali appunto, hanno padronanza. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione delle aule anche negli altri plessi.

Grande entusiasmo per grandi e piccini: l’apertura di queste aule, infatti offre un’opportunità straordinaria per implementare la didattica per campi di esperienza. Maggiore la gioia dei bambini, naturalmente, rapiti dalle luci e dai colori di queste nuove aule nelle quali trascorreranno del tempo imparando divertendosi, ancor più che in passato, visto l’arricchimento che portano nello svolgimento del loro percorso scolastico.