(Video) Rubrica “Per ogni donna”: Quel lungo tunnel, intervista al matrimonialista Alfonso Oliva

Aversa-Salve a tutti! Questo di oggi è il terzo numero della rubrica “Per ogni Donna”, curata dalla dottoressa Speranza Anzia Cardillo, giurista e criminologa e dalla dottoressa, Iolanda Vassallo, psicologa e criminologa. La storia di oggi, intitolata “ Quel lungo tunnel”, racchiude insieme varie problematiche che la protagonista si trova ad affrontare.

LA STORIA GIUNTA IN REDAZIONE

“Mi alzavo all’alba – racconta L., che ha scritto alla nostra redazione in forma anonima per far conoscere a tutti la sua storia- andavo a lavorare in fabbrica. Il mio lavoro era molto duro. Non ho mai avuto la gioia di accompagnare i miei figli a scuola ,perché quando uscivo dormivano ancora, avrei voluto che qualche mia giornata potesse essere diversa,ma non potevo permettermelo. La ragione era da attribuire a mio marito che dal primo giorno di matrimonio non è mai stato un gran lavoratore. Era dedito al vizio del gioco e spesso purtroppo lo

vedevo anche abbastanza alterato e qualche volta addirittura violento. Trovavo la mia situazione penosa ma non mi ero mai ribellata in quanto avevo l’esempio di mia madre che con mio padre aveva vissuto una situazione simile. Ogni volta che ho provato a confidarmi con lei mi ero sempre sentita dire che nonostante tutto era mio marito ed il padre dei miei figli,per cui me lo sarei dovuto tenere per sempre. Avrei voluto reagire,ma da sola e senza aiuto della mia famiglia non ne avevo la forza! Un giorno,però,incontrai una mia amica di infanzia che non vedevo da tantissimi anni. Parlammo a lungo e durante la nostra conversazione mi disse che era diventata un avvocato. Ci scambiammo il numero di telefono. Prima di rivolgermi a lei per chiederle aiuto ci pensai a lungo. Poi però la chiamai e mi resi conto di aver fatto la cosa giusta. La mia amica mi consigliò anche di rivolgermi ad uno psicologo che potesse aiutarmi durante il percorso della separazione. Adesso sono separata da più di un anno e ancora e non mi sembra vero di aver risolto i problemi che avevo e di aver migliorato la mia vita”.

Commento della dottoressa Cardillo.

In Italia il divorzio esiste da più di quarant’anni, ma i casi nella realtà di coppie che si separano hanno avuto un netto aumento dal 1995. Tuttavia esistono ancora famiglie dalle quali questo tipo di soluzione ai problemi di una coppia viene visto come qualcosa da scongiurare. Questa é la ragione per cui spesso esistono matrimoni che si trascinano senza che ce ne siano più i presupposti. In alcune realtà familiari, particolarmente arretrate, sembra quasi fare un salto indietro nel tempo, di qualche secolo, quando ancora per separarsi si doveva chiedere il permesso ai genitori e anche ai nonni. Per fortuna non sempre, però, una coppia che vuole la separazione incontra tutti questi ostacoli. Molto utili risultano, poi, alcune figure come quella dello psicologo e del mediatore familiare. Generalmente entrambi i coniugi dovrebbero farsi assistere da uno psicologo durante la fase di separazione ,ma anche successivamente. Anche la figura del mediatore familiare risulta particolarmente utile per dare un orientamento alla famiglia che vada verso la comunicazione dei coniugi, prima, durante o dopo la separazione e talvolta durante il matrimonio stesso. Per capire qualcosa cosa di più sull’argomento e per offrire ai lettori anche un riferimento ancora più preciso alla casistica attuale, abbiamo rivolto alcune domande all’avvocato matrimonialista e consigliere Alfonso Oliva

VIDEO INTERVISTA

Primo video-Alfonso Oliva

Secondo video-Alfonso Oliva