(VIDEO)Aversa, Palazzo Cascella/ Presentazione della raccolta poetica di Generoso di Biase

Aversa-Si è svolta presso la splendida cornice di Palazzo Cascella la presentazione della prima raccolta di poesie scritte di Generoso di Biase, già autore dei romanzi “Farfalle Impazzite” e “La Finestra Verde”.

Sono intervenuti alla presentazione di questa sera, iniziata alle 19.00, la prof.ssa Maria Domenica D’Alesio, L’ avv. Bruno Simeone e l’avv. Ferdinando Pirro. Con la sua innata spontaneità, l’autore ha presentato la sua raccolta in presenza di un pubblico costituito da tantissimi cari amici. Tante le emozioni procurate ai presenti con la lettura di alcuni dei 78 componimenti della sua nuova opera. Emozioni fatte di tante sfumature e generate, per lo più, da una profonda osservazione della coscienza umana. Il titolo della raccolta prende il nome dall’ultimo componimento, nato in momento – così come racconta l’autore – “in cui raggiunsi un certo traguardo. Mentre tutti gli altri magnificavano il risultato raggiunto, con un po’ di eccesso retorico, io riconosco ironicamente, invece, di valere poco e di trovarmi improvvisamente un un mondo troppo alto per la mia portata”. Generoso di Biase, per gli amici Geny, è padre di Federica, Mario e Andrea e svolge la professione di avvocato. Attualmente è anche consigliere dell’Ordine degli avvocati del Tribunale di Napoli Nord