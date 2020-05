Videosorveglianza. Mandati (FI): “Vorrei capire questa amministrazione dove vive. Non un progetto portato a termine”

SAN NICOLA LA STRADA – Poche ore dopo aver pubblicato la notizia dell’ennesimo furto delle 4 ruote ad un’autovettura nuova avvenuto ieri, mercoledì 27 maggio 2020, abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’avv. Corrado MANDATI, Responsabile alla Trasparenza e rapporti con la Pubblica Amministrazione del Coordinamento cittadino di Forza Italia: “Il cd. decreto sicurezza, decreto Minniti parte politica di chi amministra questa città, prevede un sistema misto dell’uso delle telecamere pubblico privato Tra le novità più importanti c’è quella che prevede l’introduzione di telecamere di sorveglianza per combattere la criminalità.

Progetti di videosorveglianza. In particolare, con il nuovo intervento, si introduce la possibilità di installare dei sistemi di videosorveglianza cittadina a seguito di progetti che non saranno di competenza esclusiva dei Comuni ma potranno essere presentati anche dai privati.

Più nel dettaglio, la titolarità del potere di presentare progetti di sorveglianza è posta in capo ai seguenti soggetti: – gli enti gestori di edilizia residenziale, – gli amministratori di condominio, – le imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, le associazioni di categoria, – i consorzi o i comitati comunque denominati costituiti fra imprese, professionisti o residenti. Videosorveglianza privata La nuova videosorveglianza privata avverrà attraverso dei sistemi tecnologicamente avanzati.

Questi dovranno essere dotati di software di analisi video che consenta il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. Tuttavia, l’installazione sarà possibile solo se inserita tra le esigenze specifiche di “sicurezza urbana”. Incentivi Per incentivare la nuova videosorveglianza il decreto sicurezza fa leva anche sulle detrazioni dall’IMU o dalla TASI che i Comuni potranno deliberare a partire dal 2018 in favore dei soggetti che assumono a proprio carico delle quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati. decreto legge n. 14/2017 (decreto Minniti).

Le espressioni operative individuate prevedono chiaramente anche l’attivazione di forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati in termini di videosorveglianza ad uso pubblico e danno la possibilità ai privati di mettere a disposizione delle forze di polizia telecamere e server utili al controllo del territorio. Sistema misto di videosorveglianza con telecamere pubbliche e private per aumentare la sicurezza: è la proposta di Forza Italia, “Da diversi anni sosteniamo l’importanza e l’efficacia della videosorveglianza nella prevenzione e nella punizione dei reati I fatti e i dati a disposizione oggi ci danno ragione, attestando l’efficacia di tali sistemi.

Per dare in tempi brevi la più alta sicurezza in termini di controllo e monitoraggio dell’intero territorio comunale, occorre realizzare una rete mista costituita da telecamere comunali e dei privati. Queste ultime, se gestite direttamente, non possono inquadrare la pubblica via ma soltanto l’ingresso o gli interni della propria impresa o casa. Al contrario, se le telecamere fossero gestite esclusivamente dalla Polizia Municipale o dalle forze dell’ordine potrebbero essere puntate anche verso la strada. Si potrà, così, agevolare le indagini e rendere più veloce l’individuazione degli autori di reati contrastando, al contempo, in maniera più efficace l’illegalità. La gestione diretta del sistema misto di videosorveglianza porterà anche a un evidente risparmio di tempo e di costi per le forze dell’ordine.

Le immagini della rete di telecamere pubbliche e private dovranno essere convogliate in un “cervellone” elettronico nella centrale operativa della Polizia Municipale. Per favorire la creazione della rete mista occorre coinvolgere le associazioni delle imprese e i sindacati, coi quali andrà siglato un protocollo d’intesa per sensibilizzare cittadini e imprenditori a cedere la gestione delle telecamere alla Polizia Municipale. Vanno, inoltre, previste incentivazioni per i privati quali la riduzione delle imposte comunali quali, ad esempio, la Tasi, così come previsto dal cosiddetto decreto Minniti”.