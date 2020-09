(VIDEO)VERSO LE REGIONALI ” LORENZO CESA, “STANNO CALPESTANDO LA COSTITUZIONE”

Cinema Duel di Caserta, incontro con alcuni candidati alle Regionali, presente tra gli altri Lorenzo Cesa, del quale riportiamo una breve descrizione: laureato in scienze politche presso la libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss), ha ricoperto il ruolo di direttore delle relazioni esterne alla Efimpianti Spa, di consigliere di amministrazione di importanti società e banche, fra cui l’ ANASe di direttore commerciale marketing di una società di comunicazione.

Dopo l’esperienza politica come dirigente della Democrazia Cristiana e di consigliere comunale a Roma, entrò subito nel progetto politico del CCD di Clemente Mastella e Pier Ferdinando Casini. Messo a capo della segreteria politica, continuò il suo ruolo col costituirsi dell’ UDC.

La sua prima esperienza politica di primo piano risale al 26 giugno 1989, quando venne inviato in Sicilia come Vicepresidente della Commissione Tesseramento: in Sicilia risultavano infatti un numero di tessere addirittura superiore al numero di elettori.

Nel 2004 viene eletto al Parlamento Europee, risultando nella lista dell’UDC il primo eletto della circoscrizione meridionale, con 103 000 voti.

