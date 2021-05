Vigorito senza mezzi termini attacca Mazzoleni

Tanta delusione in casa Benevento dopo la bruciante sconfitta di oggi contro il Cagliari di semplici, nel post partita ai microfoni dei colleghi di Sky, il presidente del Benevento è stato un fiume in piena.

Queste le parole di Vigorito:“Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba fermarsi a guadare le immagini, che hanno visto in tutte Italia. Tutti hanno visto tranne Mazzoleni”.