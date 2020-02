Villa comunale di via Napoli a San Prisco chiusa da otto mesi

SAN PRISCO – Era il 27 giugno del 2019 quando il sindaco di San Prisco Domenico D’Angelo, con ordinanza numero 5, chiudeva la villetta comunale di Via Napoli a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio comunale. Inseguito ad un atto vandalico da parte di ignoti, infatti, c’era stato il furto e il danneggiamento dell’impianto elettrico della pubblica illuminazione e dell’interruttore che serve ad alimentare le telecamere.

Lo stesso D’Angelo aveva disposto la chiusura della villetta di via Napoli fino al ripristino dei danni provocati dai vandali o all’affidamento dell’area ad una associazione,comitato o soggetti privati interessati alla sua gestione. Ebbene da quel giorno sono trascorsi quasi otto mesi e i cancelli della villetta di via Napoli restano chiusi da un grosso lucchetto.

Sull’argomento intervengono i rappresentanti della nuova associazione di San Prisco “Progetto Tifata”. «L’amministrazione– fanno sapere i soci del sodalizio – ha pensato bene di risolvere il problema del degrado della villetta comunale di via Napoli chiudendo la ed impedendo ai cittadini di utilizzarla.

A San Prisco oramai non ci sono più aree verdi agibili, tanto che i residenti sono costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per fare una passeggiata o per far giocare i propri figli sulle giostre.Purtroppo il caso della villetta di via Napoli non è unico. Lo spazio verde di Via Palinuro è stato recintato e mai più utilizzato, la grande villa di Corso Trieste è nel degrado più assoluto con giostre completamente distrutte, cestini della spazzatura divelti e rifiuti in ogni angolo.

Negli ultimi giorni, abbiamo sentito parlare di uno nuovo spazio verde in via Agostino Stellato; prima di interessarsi a progetti che probabilmente non saranno mai ultimati, i nostri amministratori farebbero bene a rivalutare le aree già esistenti e che si trovano in uno stato di totale e desolante abbandono».