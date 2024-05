Villaggio dei Ragazzi: in scena lo spettacolo teatrale di fine anno scolastico: “Le sfide della Vita… non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”

E’ andato in scena stamane, nella bellissima sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi, lo spettacolo teatrale di fine anno scolastico degli Istituti della Fondazione. Sotto la direzione dei docenti Rita Ferrante, Rita Errico e Francesco Angioni, una rappresentanza di studenti del Liceo Linguistico, dell’Istituto Alberghiero e dell’Istituto Tecnico del Villaggio ha portato in scena uno spettacolo dal titolo: “Le sfide della Vita… non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”. La finalità ambiziosa del progetto è stata di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro e della recitazione, che attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi da sempre si caratterizzano per un altissimo valore educativo e formativo. “Già diversi anni fa abbiamo portato in scena uno spettacolo, un percorso che è stato poi interrotto dalla pandemia. Quest’anno abbiamo dato un maggiore vigore a questa attività grazie anche all’ appoggio del nostro Coordinatore scolastico, l’ing. Giusto Nardi, e del Commissario Straordinario, l’avv. Antonio Caradonna, che ringraziamo fortemente per aver creduto in noi e in questo progetto. L’obiettivo è stato quello di dare ad ognuno il proprio spazio, consentendo a ciascuno di seguire le proprie inclinazioni, anche all’insegna dell’inclusione che è da sempre una bandiera del Villaggio” – ha dichiarato Angioni anche a nome degli altri docenti coinvolti nell’ evento. Guido Cioffi, Angela Capocelli, Salvatore Vinciguerra, Bruno Magliocca, Lucia Ragnino, Giuseppe Elico, Antonio Di Cicco, Michele Cimmino, Erika Iannicelli, Martina Anna D’Aiello, Rosa D’Aiello, Francesco Angioni, Francesco Pio Cerreto, Lucia Picariello, Giada Faticoso e Francesca Zibideo: questi i nomi degli studenti che si sono brillantemente cimentati nella recitazione. La kermesse è stata anche allietata da una canzone scritta e cantata dall’allievo Giuseppe Merola e da una performance di danza tratta del celebre musical “Grease”, di cui la Errico ne è stata ideatrice e coreografa. La presentazione dell’evento, invece, è stata curata dagli allievi Giuseppina Caiazzo e Jacopo Gala mentre Giuseppe Gagliardo e Giovanni Grasso si sono occupati dell’organizzazione di luci, suoni e immagini. Tantissime le famiglie degli studenti presenti.“Ringrazio i docenti e gli studenti che ci hanno regalato questo splendido spettacolo di fine anno scolastico, un progetto con una forte valenza didattica e che ha portato in scena notevoli capacità artistiche. L’impegno e la passione dimostrata saranno anche premiati. Lo spettacolo, infatti, sarà l’immagine scelta a rappresentare il “Villaggio” alla quarta edizione della Rassegna Teatrale all’aperto “Estate Maddalonese”- ha commentato il Commissario Caradonna a margine. Sulla stessa lunghezza d’onda il Coordinatore scolastico Nardi, che ha dichiarato: “Il lavoro di squadra portato avanti dal mio prezioso staff di docenti ci ha consentito di raggiungere ottimi risultati e grandi soddisfazioni. L’auspicio è che l’anno prossimo si continui in questo solco ormai tracciato per creare prodotti di valore come il prezioso spettacolo a cui abbiamo assistito stamane”.