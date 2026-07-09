VIDEO. “Tu m’he lassato” il secondo singolo di Monica Sarnelli

videoclip

Al via la grande estate di Monica Sarnelli. L’artista partenopea è in giro per la Campania con tanti live, e nel frattempo è uscito il videoclip di “Tu m’he lassato”, secondo singolo estratto da “Duemilaventisei”, il nuovo disco di inediti dell’artista, già disponibile sul Canale YouTube della ZEUS RECORD.

Il testo e la musica del brano sono di Antonio Brugnano e Francesca Andreano (in arte “Fuliggine” figlia della Sarnelli), tastiere, programmazione ed arrangiamenti a cura di Nino Danisi che ha diretto una super combo di musicisti: Sasà Piedepalumbo (fisarmonica), Mariano Barba (batteria), Gaetano Diodato (basso), Maurizio Fiordiliso e Claudio Romano (chitarre), Enrico Rispoli e Margherita Marinelli (cori). Registrato e mixato alla Zeus Record da Espedito e Ciro Barrucci.

Il videoclip del brano di Monica Sarnelli “Tu m’he lassato” è stato realizzato a Formia (LT) – nella bellissima location “Villa Vanda” – dal regista/videomaker Ferdinando Esposito (Regia | Riprese | Montaggio) con il suo team: Luca Buononato (aiuto regia), Salvatore Massaro (assistente luci, audio), Francesco Massaro (controllo air drone), Cristian Falco (assistente dop), Francesco Russo (camera control).

Monica Sarnelli commenta:

“La bellezza del mio lavoro è anche la possibilità di potersi confrontare con più generazioni. Con questa nuova canzone, “Tu m’he lassato” – scritta da Antonio Brugnano e da Francesca Andreano, arrangiata da Nino Danisi e con il relativo videoclip realizzato da Ferdinando Esposito – il confronto è pieno di luce e di energia fresca e giovane. Il risultato, a mio parere, è una canzone che parla d’amore e di sentimenti con grande modernità e leggerezza e con tanti colori che trasmettono voglia d’estate. Ed inoltre, ciò che rende – per me – ancora più speciale questo brano è la presenza di mia figlia Francesca Andreano – in arte “Fuliggine” – come autrice (fa tanti live in giro ed ha già inciso canzoni a suo nome ma nella “scrittura” è la sua “prima volta”). Evviva i giovani e tutti quelli che amano fare arte”.

Ferdinando Esposito a proposito di questa collaborazione.

“Un onore ed un grandissimo piacere poter collaborare con Monica Sarnelli che rappresenta Napoli con stile, eleganza e sincerità. Per me Monica – che seguo da anni e della quale sono appassionato ammiratore – è un’icona partenopea. Ho sempre associato, nella mia visione artistica, Monica Sarnelli a Gigi Finizio – con il quale collaboro da tempo per la regia e la realizzazione dei suoi videoclip – ed ora, che ho lavorato a stretto contatto con Monica, ne ho avuto conferma e spero (mai dire mai) di poterli supportare in un duetto che già immagino speciale”.

Antonio Brugnano:

“Per me le parole sono importantissime. È una vita che scrivo e ritengo che la missione dell’autore sia quella di creare l’abito più giusto per l’interprete ed è stato per me un grande piacere entrare nel “mood artistico” di Monica partendo dal presupposto che una parte dell’artista mi era già nota ed una parte la scoprirò proprio attraverso la fusione della mia scrittura con la sua sensibilità. Molto felice anche per aver condiviso la scrittura – nei nostri viaggi notturni – con Francesca “Fuliggine” Andreano”.

Francesca “Fuliggine” Andreano, a proposito della sua prima esperienza da “autrice”:

“Sono molto molto molto emozionata ed in una condizione di grande imbarazzo perché già scrivere qualcosa per sè stessi è una esperienza forte ma farlo per altri, addirittura per la propria madre, lo è molto di più. Sono davvero felice di aver dato il mio piccolo contributo al risultato complessivo di questo album nel quale le canzoni sono tutte molto interessanti e faccio grandi complimenti a tutti i professionisti – autori, musicisti e produttori – che hanno supportato il progetto”.

Monica Sarnelli: le date dei prossimi live

eventi ad ingresso libero

info: 339 5986083

Gio 9 luglio Pozzuoli (Na)

PIZZAVILLAGE 2026

[Lungomare Pertini]

Gio 16 luglio Napoli

La Musica a LA NOVA _2026

[Complesso Santa Maria la Nova]. In questa occasione, la Sarnelli non solo presenterà il nuovo disco ma si racconterà al giornalista e critico musicale, Carmine Aymone. Interverranno anche il giornalista Rosario Lavorgna e il Direttore del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Giuseppe Reale.

Sab 18 luglio Napoli

QBOO Events – Live, Dj & Dinner

[Villa Domi | Salita Scudillo, 19]

Sab 25 luglio Comiziano (Na)

ONDA BEAT – HollySummer

[Piazza San Severino]

DUEMILAVENTISEI, il disco: GLI AUTORI, I MUSICISTI

Duemilaventisei, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming ed in tutti gli store da sabato, 9 maggio, contiene 10 tracce scritte da vari autori: 9 canzoni inedite – scritte ad hoc per Monica Sarnelli – ed una già edita, recuperata dall’enorme catalogo Zeus, scritta (testo e musica) da Gigi Finizio.

Tra gli autori ci sono “firme storiche” come Vincenzo D’Agostino e Bruno Lanza; i “già noti”: Marco Fasano, Pippo Seno, Antonio Brugnano, Gaetano Arienzo (in arte: Nino Danisi); I “nuovi”: Felice Iovino, Giuseppe Russo (in arte: Moonacie’), Francesco De Rosa, Vincenzo Colursi (in arte: Luk), Antonio Carbone, Francesca Andreano (in arte: Fuliggine, figlia di Monica Sarnelli).

Le canzoni – realizzate a Napoli negli studi della Zeus Record – sono state tutte dirette ed arrangiate da Nino Danisi (che nell’album suona anche le tastiere) con il supporto di musicisti di prestigio: Mariano Barba (batteria), Gaetano Diodato (basso), Claudio Romano (chitarre acustiche, classiche e mandolini), Maurizio Fiordiliso (chitarre elettriche), Sasà Piedepalumbo(fisarmonica), Enzo Anastasio (sax contralto), Enrico Rispoli (cori), Margherita Marinelli (cori). Registrazioni, missaggio e mastering a cura di Espedito e Ciro Barrucci.