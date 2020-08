Vincenzo italiano compie un altra impresa, porta per la prima volta lo spezia in serie A

Dopo 114 anni di storia, lo spezia festeggia per la prima volta nella propria storia la promozione in serie A. Al Frosinone non è riuscita a ribaltare la sconfitta dell’andata. E nonostante ha vinto la partita di ritorno per 1 a 0 per il peggior piazzamento in campionato ha dovuto cedere il passo.

per mister Italiano questa è la seconda promozione, dopo quella con il Trapani. Lo stesso tecnico potrebbe però non guidare lo Spezia in SERIE A , il tecnico ex Trapani infatti è richiesto dal Genoa, l’interessa del club ligure è molto forte. Lo Spezia però dal canto suo per liberare il mister, ha chiesto 2 milioni di euro