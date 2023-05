“Visioni dell’Arte”, dal 5 all’ 8 maggio alla Biblioteca Comunale di Caserta

Caserta – In programma dal 5 all’8 maggio 2023 la Kermesse culturale “Visioni dell’Arte”.

Lions Club Maddaloni Calatia, Comitato Provinciale UNICEF Caserta e Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli i promotori dell’iniziativa, in ricordo dell’Ing. Carlo Roberto Sciascia.

Un omaggio che avrà come location la Biblioteca Comunale “Ruggiero” in via Laviano n° 65, proprio quella che il Critico D’Arte amava valorizzare con i suoi prestigiosi Eventi internazionali.

“Non è importante la bellezza di una location, è importante ciò che rappresenta e lo svolgersi di un grande evento di spessore la cui risonanza arrivi nel cuore e nelle menti di tutti!”

Dedicata a Carlo Roberto Sciascia una mostra d’arte contemporanea “Il Colore, Linguaggio dell’Anima”, a cura della prof. ssa Anna De Core – Critico D’Arte e di Ottavia Patrizia Santo, responsabile eventi del Dipartimento di Arte e Cultura dell’Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli.

Ad aprire la rassegna d’arte contemporanea e fotografica, che sarà allietata dalla voce del soprano Teresa Sparaco, i saluti del sindaco Carlo Marino e dell’assessore alla cultura Enzo Battarra.

Seguirà al convegno di apertura dal titolo “Arteterapia nell’infanzia e nella preadolescenza” fissato per oggi, venerdì 5 maggio, alle ore 17.

Sarà l’occasione per soffermarsi sul “valido aiuto che l’arteterapia può rappresentare nella fase di crescita, dando spazio alle emozioni dei più piccoli”.

All’incontro, per ampliare la visione sul tema, interverranno: la prof.ssa Rosalia Pannitti, presidente del Comitato Unicef Caserta; dott. Angelo Cioffi, presidente Maddaloni Lions Club Calatia; dott. Vladimiro Ariano, Rettore degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli; Ottavia Patrizia Santo, responsabile degli eventi del Dipartimento di Arte e Cultura dell’Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli; prof. ssa Anna De Core, critico d’arte; dott.ssa Carmen Cimmino, responsabile UOSD gestione SIR – ASL Napoli2 Nord; Assunta Improta Art Espressive Therapy e artista della contemporaneità nell’economia della solidarietà.