“Vittima per amore”. Il libro di Pina Farina sarà presentato alla Feltrinelli

Presso la libreria Feltrinelli di Caserta il 26 gennaio alle ore 18.00 sarà presentato il libro “Vittima per amore” con l’autrice Pina Farina, Presidente dell’associazione Noi Voci di Donne. Questo evento organizzato e moderato dal Dott. Renato Calzolaio, si propone di coinvolgere la comunità ed esperti che operano nel settore della giustizia, della scuola e del supporto psicologico in un dialogo aperto sulle strazianti storie di violenza, partendo dalle pagine del libro, con la narratrice Dott.ssa Angela Olino, per affrontare l’urgente necessità di sradicare quei comportamenti che circondano la violenza, la manipolazione emotiva, la violazione dei diritti, il controllo, l’abuso nelle sue forme, affinché nessuno debba essere etichettato “vittima d’amore”.

Sono previsti i saluti del Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere Avv. Angela Del Vecchio. Durante l’evento interverranno l’Avv. Monica Funaro, l’Avv. Luca Imposimato, la psicologa Dott.ssa Erika Cristiano, la Dott.ssa Antonella Serpico, Dirigente scolastico Itis-Ls “F. Giordani” di Caserta, con riflessioni e importanti spunti anche di carattere tecnico per riconoscere i rischi ed i segnali di violenza e come trattarli.