L’inaspettata vittoria dell’oratorio Centro Antico

Con ben tredici punti di distanza sulla seconda in classifica, i ragazzi dell’Oratorio Centro Antico di Castellammare di Stabia vincono il campionato provinciale dei Giovanissimi.

La vittoria ha sicuramente sorpreso tutti andando ben oltre le aspettative iniziali. Trattandosi di una squadra di oratorio, dove le dotazioni sono senz’altro differenti rispetto alle classiche squadre di calcio o dei classici centri sportivi ben più attrezzati, la vittoria del campionato assume quasi il sapore della rivincita finale di Cenerentola.

Ed anche volendo abbandonare qualunque altro parallelismo “favolesco“, mi si consenta il termine, la vittoria assume davvero un’importanza particolare se si analizza il contesto sociale di provenienza poiché si sa bene che Castellammare, o in generale il territorio dell’hinterland napoletano, non è un territorio semplice da vivere e pertanto questa vittoria assume anche un significato morale, di rivalsa sociale, oltre che sportivo, perché dimostra che nonostante gli ostacoli che la vita ci mette contro, l’impegno di una persona, o un gruppo di ragazzi, può davvero ribaltare le aspettative.

E’ lo stesso allenatore, Giovanni Izzo, a descrivere bene il tutto:

“È la squadra dell’oratorio del centro antico, ragazzi con situazioni particolari che hanno vinto il campionato contro società e scuole calcio molto più organizzate ed attrezzate”.

Intanto però gli impegni dei ragazzi non sono finiti perché a inizio maggio saranno impegnati ad Agropoli con le finali Regionali.