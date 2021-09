Vittorie importanti per Inter e Atalanta, finisce in parità Bologna-Genova

Nella giornata di ieri è andata di scena la prima di tre giorni di serie a. Nella gara delle 18:30 tanto spettacolo tra Bologna e Genova che regalano una partita piena di emozioni Che termina in parità. Tanto spettacolo anche nelle gare serali, l’Inter di Inzaghi dopo aver terminato il primo tempo sotto è riuscita a rimontare la Fiorentina. Continua il grande momento di Dzeko che ha realizzato già 4 reti in 5 gare giocate. Un super Davide Zappacosta trascina invece Atalanta nella vittoria contro il Sassuolo. Stasera in campo la Juventus contro lo Spezia e il Milan contro il Venezia

Risultati: Fiorentina-Inter 1-3, Atalanta-Sassuolo 2-1, Salernitana-Verona 18:30, Spezia-Juventus 18:30, Cagliari-Empoli 20:45, Milan-Venezia 20:45, Torino-Lazio 23/9, Sampdoria-Napoli 23/9, Roma-Udinese 23/9

