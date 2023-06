‘Vivere l’immobiliare nell’era social’, ecco il quarto incontro del ciclo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta

Si concluderà martedì 27 giugno alle ore 10 nella sede di via Renella a Caserta, il ciclo di incontri gratuiti promosso da Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) Confcommercio sul tema del ‘Vivere l’immobiliare nell’era social’. Questo quarto appuntamento sarà incentrato sui metodi e le strategie per promuovere la propria attività sui social network. Un filone, quello iniziato a dicembre, che ha fatto registrare un gran numero di adesioni, evidenziando l’interesse di molti professionisti per un ambito comunicativo che offre notevoli chances di sviluppo, crescita formativa e successo. Tra i temi affrontati l’home staging, la fotografia, il copywriting e la psicologia ma anche le strategie di marketing, le campagne personalizzate e più in generale la conoscenza del linguaggio e degli strumenti messi a disposizione da questi canali per i professionisti del settore immobiliare e non solo. In questo ultimo incontro, prima della pausa estiva, i riflettori saranno puntati dunque sulle opportunità promozionali e pubblicitarie offerte dalle nuove piattaforme social. Dopo gli indirizzi di saluto di Vincenzo De Falco, presidente di Fimaa regionale e Salvatore Aiezza, presidente di Fimaa provinciale, interverranno Anna Maria Izzo, social media manager, e Federica Pizza graphic designer. ‘Il successo di questo ciclo di incontri è andato ben oltre le nostre aspettative – dichiara Aiezza – abbiamo deciso pertanto di dar vita prossimamente ad una nuova sequenza di corsi formativi per soddisfare il gran numero di richieste giunto dai nostri soci. Si tratta infatti di iniziative che possono contribuire al percorso e alla crescita professionale di ciascun lavoratore e che nel complesso migliorano la qualità e la produttività del lavoro svolto’. ‘Ci sono settori e ambiti nei quali non si può più prescindere dall’impiego dei social media – è il commento del presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – che hanno ormai completamente sostituito la pubblicità tradizionale. Occorre dunque adeguarsi ed essere in grado di interagire con questi sistemi così da raggiungere il target prescelto. Ottimizzare il proprio sito web, saper gestire le sponsorizzate e più in generale affiancare alle tecniche e alle conoscenze tradizionali, gli strumenti digitali possono rendere un professionista maggiormente competitivo in un mercato del lavoro in continua evoluzione’. Gli interessati all’incontro possono contattare il numero 3669543262 per avere ulteriori info.