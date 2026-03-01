Volge al termine la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Vince Sal Da Vinci.

Si conferma ancora un’edizione di successo questa del 2026. La straordinaria professionalità del Direttore Artistico, Carlo Conti, si è manifestata ancora una volta in maniera strepitosa. Seguito nell’ultima serata da 11 milioni 22 mila telespettatori. Con uno share del 68.9 per cento. La prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 13 milioni 577 mila spettatori con il 64.6 per cento di share. La seconda, dalle 23.39 all’1.59, da 9 milioni 28 mila con il 74.8 di share. Il picco d’ascolto alle 22.00 con 14 milioni 616 mila spettatori, quello di share all’1.40 con l’83 per cento di share. “Sanremo Start” – dalle 20.44 alle 21.40 – ha registrato 12 milioni di spettatori con il 53.3 di share. “PrimaFestival”, dalle 20.34 alle 20.42, ha avuto un seguito 8 di milioni 155 mila spettatori con il 40.5% di share. Il vincitore della Kermesse Sanremese è Sal Da Vinci con il brano “Per sempre si“. Al secondo posto Sayf, terza Ditonellapiaga. quarta Arisa, chiudono la top five Fedez e Marco Masini. “L’emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. E’ la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l’ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso“, ha dichiarato Sal Da Vinci alla conferenza stampa. Poi si è espresso sull’Eurovision: “E’ una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l’ho detto dall’inizio“. Continuando con gli altri Big, c’è Fulminacci che si aggiudica il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa, tv e web. L’autore e interprete di “Stupida sfortuna” ha ricevuto 26 voti sui 102 voti validi, seguono Ermal Meta con 17 e Levante con 11. Serena Brancale ha vinto il premio sala stampa Lucio Dalla e il premio Tim. Con il brano “Qui con me” si è aggiudicata il riconoscimento della sala stampa Radio-TV Web. Con il brano “Che fastidio!”, a Ditonellapiaga, gli è stato conferito il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale. Il riconoscimento è votato dai professori dell’orchestra. Invece il premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2026 va a “Male necessario” di Fedez e Marco Masini.



La classifica generale



1. Sal Da Vinci – Per sempre sì



2. Sayf – Tu mi piaci tanto



3. Ditonellapiaga – Che fastidio!



4. Arisa – Magica favola



5. Fedez e Marco Masini – Male necessario



6. Nayt – Prima che



7. Fulminacci – Stupida sfortuna



8. Ermal Meta – Stella stellina



9. Serena Brancale – Qui con me



10. Tommaso Paradiso – I romantici



11. Lda e Aka 7even – Poesie clandestine



12. Luchè – Labirinto



13. Bambole di pezza – Resta con me



14. Levante – Sei tu



15. J-Ax – Italia starter pack



16. Tredici Pietro – Uomo che cade



17. Samurai Jay – Ossessione



18. Raf – Ora e per sempre



19. Malika Ayane – Animali notturni



20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare



21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta



22. Michele Bravi – Prima o poi



23. Francesco Renga – Il meglio di me



24. Patty Pravo – Opera



25. Chiello – Ti penso sempre



26. Elettra Lamborghini – Voilà



27. Dargen D’Amico – Ai Ai



28. Leo Gassmann – Naturale



29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me



30. Eddie Brock – Avvoltoi



Sappiamo già che il prossimo numero uno del Festival di Sanremo 2027 sarà Stefano di Martino.



Non ci resta che attendere la prossima edizione!