Week end al Ricciardi con i film del festival di Venezia

Capua, Il teatro Ricciardi ospita per il secondo anno “Venezia a Napoli- cinema esteso”, la rassegna nata da Antonella Di Nocera in sinergia con il direttore del festival di Venezia. La manifestazione che promuove il cinema di qualità fa tappa a Capua con un evento speciale coordinato da Francesco Massarelli. Il direttore artistico – sabato 23 ottobre alle ore 18.30 – presenta “Giulia” di Ciro De Caro. Con il suo lavoro, il regista ospite in sala rende omaggio ad un tipo di donna fuori da ogni schema. Il ritratto di una lunatica e sfuggente giovane, interpretata da Rosa Palasciano, manifesta l’esigenza di voler raccontare una storia particolare, creando anche un personaggio singolare, dalle doti strampalate, instabile e ipersensibile. << Giulia è un piccolo gioiello che ha conquistato il cuore di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di vederlo all’anteprima delle Notti Veneziane – confessa Massarelli – ed è doveroso ricordare anche che Best Movie lo ha inserito tra i 10 migliori film della Mostra di Venezia, mentre la critica ha parlato di opera morettiana e di riferimenti al cinema di Cassavetes e alla nouvelle vague>>.

L'evento promosso da Giornate degli Autori e da Isola di Edipo vuole essere un tributo alla Biennale Cinematografica, ma anche una divulgazione delle opere attraverso il dialogo e il confronto tra cineasta e pubblico appassionato. Gli amanti del cinema possono continuare la serata al Ricciardi con la proiezione delle ore 21.00 del film "Qui Rido Io" di Mario Martone, un approfondimento sulla vita teatrale di Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo. Il film biografico resta in programmazione fino a domenica 24 ottobre. Tickets di ingresso per "Venezia a Napoli": 4 euro.