WWF Italia/ Recuperata a Marcianise una poiana

Pubblicità elettorale

Nelle campagne di MARCIANISE è stata avvistata da Pasquale Gionti, guardia giurata del WWF, una bellissima poiana in difficoltà nella giornata di domenica 25 settembre 2022. Le guardie giurate del WWF hanno fatto subito il recupero del rapace in difficoltà. Anche durante la giornata di pioggia del 25 settembre 2022 le guardie giurate del WWF non hanno perso tempo ed hanno trasportato la poiana al pronto soccorso del presidio ospedaliero veterinario del Frullone di Napoli (unico centro autorizzato in Campania per la cura ed il recupero degli animali selvatici).

Pubblicità elettorale