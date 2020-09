WWF Italia: Refuso nel calendario venatorio, introdotte specie non cacciabili, richiesta immediata rettifica alla Regione Campania

In data odierna il Wwf Italia, attraverso il suo Delegato Regionale arch. Piernazario Antelmi,dopo aver riscontrato un refuso all’interno del calendario venatorio attualmente in vigore, ha comunicato alla Regione Campania nella persona del Presidente ed ai Responsabili degli uffici preposti quanto segue : il Wwf Italia comunica che nella tabella “Riepilogo Carniere” posta a pag. 17 del Calendario Venatorio della Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 322 del 30/06/2020, compaiono erroneamente i quantitativi numerici (carniere giornaliero e carniere stagionale) degli esemplari prelevabili relativamente alle specie “Moriglione” (Aythya ferina) e “Pavoncella” (Vanellus vanellus); tali specie però non sono riportate tra le specie cacciabili, ma compaiono proprio tra le “Specie protette temporaneamente”, riportate a pag, 11 del medesimo Calendario a causa della diminuita consistenza faunistica delle loro rispettive popolazioni.

Considerato che l’erronea introduzione delle specie “Moriglione” e “Pavoncella” nella tabella “Riepilogo Carniere”, posta a pag. 17 del Calendario Venatorio della Campania, potrebbe indurre in errore chi esercita l’attività venatoria ovvero causare l’illecito abbattimento di esemplari di tali specie, per i quali la caccia non è consentita in Campania nell’annata venatoria 2020-2021, con grave danno per le risorse naturali proprio in relazione alla dichiarata diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni, per tale motivo chiede l’immediata rettifica della suddetta tabella con l’eliminazione del riferimento alle due specie non cacciabili.

IL VIDEO

IMG_1466