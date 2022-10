WWF Italia/ Sorpreso a Giugliano un cacciatore di frodo

La mattina del 23 ottobre 2022 è stato sorpreso un cacciatore di frodo, dalle Guardie Giurate Venatorie e Zoofile del WWF ITALIA – Nucleo Provinciale di Napoli, nel territorio di Giugliano in Campania (NA).

Le Guardie Giurate del WWF sono riuscite a sorprendere il cacciatore di frodo che stava utilizzando, per attirare e abbattere i tordi, un richiamo acustico elettromagnetico vietato, il cui utilizzo a caccia è un reato.

Sono stati sequestrati il fucile, le munizioni ed il richiamo elettroacustico vietato dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano con l’ausilio dei Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia (pattuglia di turno per la provincia di Napoli), intervenuti sul posto perché chiamati dalle guardie del WWF, attraverso i numeri di emergenza 113 e 1515.

Il cacciatore di frodo, in esercizio venatorio nei pressi del richiamo strumento elettroacustico vietato, è stato deferito alla autorità giudiziaria competente.

C’è da evidenziare che il reato di utilizzo dei richiami elettroacustici è particolarmente grave per il danno alla natura, perché in questo modo i cacciatori di frodo riescono a concentrare in un’area ristretta molti esemplari, abbattendoli in gran numero con maggiore facilità.

Contro questi atti contro la natura è sempre vigile il WWF Italia, che fa parte del progetto SWiPE “Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe”, finanziato dal programma europeo LIFE e mirato a rafforzare il contrasto ai crimini contro la natura tramite la collaborazione diretta con magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, guardie giurate venatorie e tutti coloro che hanno un ruolo attivo nelle azioni di investigazione e persecuzione di questi odiosi crimini.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri e la specialità Forestale.