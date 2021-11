WWF/Trovate micro-discariche abusive a Villa Literno (Caserta)

Trovate micro-discariche abusive a Villa Literno (Caserta) a due passi dalla riserva naturale “Soglitelle” e dal lago Patria.

Ancora un attacco criminale alla NATURA ed nostra terra, dichiara Alessandro Gatto, coordinatore della vigilanza WWF per la Campania. Stamattina 14 novembre 2021 – continua Gatto – “mentre facevamo vigilanza ambientale e venatoria abbiamo rinvenuto ancora una volta vere e proprie “discariche” di rifiuti abbandonati nel territorio di Villa Literno, in varie località. Mentre perlustravamo il territorio, addirittura una carcassa di automobile, già segnalata varie volte dalle guardie del WWF, spuntava tra i cumuli di rifiuti, al di sotto della superstrada sopraelevata “Domiziana”.

E poi guaine bituminose, materiale edile, Pneumatici fuori uso di camion, auto e moto abbandonati lungo la strade di campagna tra la località “Pagliatella” e le “Soglitelle” (riserva naturale).

Questi smaltimenti spesso servono più per occultare il lavoro “nero” piuttosto che per un vero e proprio “risparmio” sullo smaltimento di questi rifiuti. Nel frattempo questi pneumatici possono diventare facile INNESCO di incendio di rifiuti e così il danno ambientale aumenta esponenzialmente.

Si trova di tutto nelle campagne di Villa Literno, in quel territorio che noi del WWF abbiamo voluto ridenominare “MAREMMA LITERNINA” così da evidenziare la suggestione ambientale ed ecosistemica tipica della zona ricca di meravigliosa natura e biodiversità.

Ma purtroppo in questo territorio abbiamo trovato tantissimi pezzi di automobili, filtri olio delle auto, contenitori di fitofarmaci e concimi, frigoriferi ed altri rifiuti ingombranti, praticamente di tutto. È una pratica diffusa e CRIMINALE quella di abbandonare dove capita rifiuti di ogni tipo, a volte, stranamente, ci capita di trovare anche buste di rifiuti già differenziati. Questo è davvero paradossale !!!

Ovviamente tutto quello che ritroviamo viene prontamente denunciato alle Autorità competenti ma noi vorremmo fare di più. Vorremmo che i responsabili di questi CRIMINI AMBIENTALI venissero puniti con la giusta severità che meritano.

Questo è lo scenario in cui lavorano le Guardie Giurate del WWF – nucleo provinciale di Caserta per cercare di offrire alla nostra collettività un servizio di prevenzione primaria alla tutela della SALUTE E DELL’AMBIENTE.