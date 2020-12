Caserta. Momenti di paura nella serata di ieri in zona Saint Gobain . Improvvisamente un ramo di grosse dimensioni si è staccato da un albero ed è sbattuto al suolo. Per coincidenza , in quel momento nessuno passava da quelle parti e quindi si è evitato il peggio.

Sul posto dopo un po’ sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno interrotto il transito alle auto e provveduto a rimuovere il ramo che ingombrava la strada.