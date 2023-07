Zucchero Fornaciari in tour a Caserta

Stasera 24 luglio e domani 25 luglio alle ore 21.00 Zucchero Fornaciari si esibirà alla Reggia di Caserta, in occasione della rassegna “Un estate da Re” .

Doppio appuntamento casertano – già completamente sold out – per l’artista emiliano impegnato in un tour mondiale “ Il World Wilde tour” nel corso del quale ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, con ben 14 tappe andate sold out in pochissimo tempo, tra le quali l’Arena di Verona.

Ricordiamo che la rassegna “Un’Estate da RE” ,quest’anno, con la disponibilità e collaborazione della Regione Campania, si è inserita nell’ampio programma delle Celebrazioni vanvitelliane per i 250 anni dalla morte del maestro Luigi Vanvitelli – così ha dichiarato il direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei”. La rassegna si è aperta con una intervista impossibile di Franco Zeffirelli a Vanvitelli, due personaggi poliedrici. Vanvitelli era ingegnere, architetto ma anche un fine musicologo, tanto da realizzare il Teatro di Corte della Reggia di Caserta, vero gioiello di raffinata bellezza. Proseguiamo con l’incantesimo della danza, un linguaggio dell’arte che ha mostrato di poter valorizzare al meglio le suggestioni spaziali della Reggia.»