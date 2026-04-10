100 anni di Dario Fo alla Domus Ars

Martedì 14 aprile ore 18, con ingresso libero fino esaurimento posti alla Fondazione Il Canto di Virgilio (Napoli, Via Santa Chiara 10/C), si terrà l’incontro “Siamo fatti di memoria, 100 anni di Dario Fo”, organizzato dall’Associazione Nuove Nacchere Rosse con il sostegno morale della Fondazione Fo Rame, Colonnese Editore, Fondazione Il Canto di Virgilio.

Introducono Carlo Faiello, direttore artistico della Fondazione Il Canto di Virgilio; Enzo La Gatta, presidente dell’Associazione Nuove Nacchere Rosse e ideatore del progetto; Nino Marchesano, autore del libro Dario Fo a Napoli. Storia di un concerto (Colonnese Editore, 2025). Interverrà l’On. Dario Carotenuto, Deputato della Repubblica Italiana, con un saluto dedicato al valore civile e culturale dell’eredità di Dario Fo. A seguire, proiezione sintetica del DVD Siamo fatti di memoria (Rai Trade, 2009), prodotto dall’associazione Nuove Nacchere Rosse.

Partecipano all’incontro Eugenio Bennato, Tony Cercola, Jacopo Fo, Enzo Gragnaniello, Renato Marengo, Ugo Mazzei, Sasà Mendoza, Gennaro Monti, Nuove Nacchere Rosse (Danilo D’Addio, Antonio Mancuso, Tina Pelella), Pasquale Nocerino, Ana Rita Rosarillo, Lino Vairetti. Modera Carmine Aymone.

In chiusura momenti musicali.

Il 22 luglio scorso è stato illustrato a Perugia il programma delle iniziative previste per il centenario della nascita di Dario Fo (24 marzo 2026), Premio Nobel per la letteratura nel 1997 e figura cardine del teatro contemporaneo mondiale. Il titolo scelto dalla Fondazione Fo Rame per le celebrazioni internazionali, che si svolgeranno fino a marzo 2027, è “100 anni per 100 paesi”, prevedendo 100 eventi all’estero, almeno uno a Stato, e 100 in Italia. A Napoli, alla Fondazione Il Canto di Virgilio, si organizza il ricordo di Dario Fo per raccontare il suo rapporto con la città e il concerto tenuto al teatro Augusteo il 4 maggio 2005, uno degli ultimi eventi musicali tenuti dal premio Nobel in città: l’iniziativa nasce dunque come momento di memoria viva e partecipata, capace di tenere insieme parola, musica e impegno civile nel solco dell’eredità artistica e politica di Dario Fo. Nella narrazione dell’incontro si ricorderà di quando, nel 1977, Dario Fo e le Nacchere Rosse (Gruppo di musica popolare di Pomigliano d’Arco) portarono in scena uno spettacolo di beneficenza per minori a rischio, voluto da Eduardo De Filippo: Dario Fo rimase entusiasta dell’evento e invitò le Nacchere Rosse in un tour europeo, al riguardo scrisse il saggio “Le gloriose Nacchere Rosse”. E ancora quando venne pubblicato il disco nel 2005 con il titolo “Scià Scià”, dal nome del cantante e performer delle Nacchere Rosse scomparso prematuramente. Nello stesso anno, il 3 maggio, Dario Fo tenne una conferenza stampa a Napoli per annunciare il concerto che avrebbe tenuto al teatro Augusteo il giorno dopo: poco dopo la conferenza lo raggiunse la notizia dell’uccisione, in seguito a una rapina in banca, di Emilio Albanese, padre della compagna di Jacopo Fo, figlio di Dario. Nonostante il tragico evento, il 4 maggio 2005 Dario Fo e Le Nacchere Rosse portarono lo stesso in scena il previsto concerto al teatro Augusteo e Dario Fo si rivolse al pubblico in sala dicendo: “Indignatevi, amo Napoli, città di cultura e di sapienza, io sarò sempre al vostro fianco“. Nel 2009 uscì il DVD “Siamo fatti di memoria” per raccontare la storia di quel disco e di quel concerto.