Al via la II Edizione del Family Film Festival di Napoli, già iscritti alcuni autori del cinema indipendente casertano

“Il Cinema che Unisce” è il motto di questo Festival straordinario dedicato alla famiglia che torna a Napoli con la seconda edizione. Dopo la prima edizione, che ha fatto emergere la complessità e la bellezza nei legami umani offrendo spunti di riflessione e consapevolezza su questa tematica contemporanea, torna a Napoli il Family Film Festival.

Questa seconda edizione che si terrà a Napoli dal 22 al 26 ottobre 2026, si conferma un appuntamento importante nel panorama culturale partenopeo e campano.

Partecipano infatti alcuni autori del cinema indipendente del territorio casertano e sono ancora aperte le iscrizioni anche per gli Istituti.

Grazie al linguaggio filmico l’idea degli organizzatori è di dare alla manifestazione un respiro di elevazione spirituale e sociale.

Scrivono in un comunicato – “l’eredità della Prima Edizione pone una Nuova Sfida. La prima edizione ha dimostrato che c’è una sete profonda di storie che sappiano parlare al cuore delle famiglie senza cadere nel banale.

Quel primo seme, piantato con l’obiettivo di esplorare la personalità dei singoli all’interno del nucleo familiare, è germogliato in un progetto che oggi è parte integrante del Patto Educativo per Napoli” – forte di quel consenso questo Festival pone la cultura come “primo presidio contro l’emarginazione e la solitudine”.

Il Festival nasce e cresce sotto l’egida dell’Associazione “NOI del Forum APS”, con due eccellenze: Ciruzzi e Sepe. Entrambi avvocati operano in sinergia per creare una identità forte.

La Direzione Artistica è affidata infatti a Domenico Ciruzzi, che “con la sua sensibilità intellettuale cura una selezione capace di coniugare impegno civile ed estetica dell’anima”, scrivono gli organizzatori.

Per quanto riguarda invece l’organizzazione operativa, il programma è affidato a Giuliana Sepe, la cui dedizione ha permesso di trasformare un’idea ambiziosa in una realtà radicata nel territorio.

Ma sono i ragazzi a dare un forte impulso all’evento con la Giuria Junior che si incontrerà all’Orto Botanico per manifestare la spiritualità del Festival. Saranno loro ad affiancare la Giuria di Qualità, composta di esperti e accademici per dare rigore scientifico e critico, sarà questa Giuria Junior, che rappresenta l’anima libera del progetto, ad avere il compito di selezionare i film finalisti.

La scelta della location infine, l’Orto Botanico di Napoli, non è casuale, per gli organizzatori esprime una profonda simbologia spirituale. “Coltivare lo sguardo: come l’Orto si prende cura della biodiversità e della crescita lenta delle piante, così il Festival si impegna a coltivare lo sguardo dei giovani, educandoli alla pazienza dell’osservazione e alla profondità del giudizio critico”.

“Un Polmone di Pace” – così lo definiscono in un comunicato – “che in una città densa e complessa come Napoli rappresenta un’oasi di silenzio e bellezza, l’ambiente ideale per una spiritualità che si interroga sul senso della vita e delle relazioni” dove il simbolismo prende forma attraverso i giovani che giudicheranno le opere circondati dalla natura rigogliosa.

Storie di vita che amplificano il messaggio del Festival: la famiglia è un organismo vivo, che ha bisogno di radici solide e di un ambiente sano per fiorire.

Questo prezioso Festival è stato inserito ufficialmente nella cornice del Patto Educativo per Napoli, un impegno sociale, una missione: “offrire ai giovani e alle famiglie strumenti culturali per interpretare il mondo, contrastando l’isolamento e la povertà educativa attraverso la condivisione della bellezza”.

Per questo forse la vera forza del Festival è data dalla collaborazione, tra partner e patrocini, la fitta rete di collaborazioni unisce istituzioni, accademia e mondo sociale in un unico grande progetto corale con convegni, masterclass, laboratori e attività didattiche, culturali e ludiche.

Sarà così che dal 22 al 26 ottobre 2026 il Family Film Festival porterà a Napoli il grande schermo, con spaccati di vita farà da specchio e da amplificatore di valori.

Ogni famiglia è una storia sacra e il cinema, quando è fatto di anima, può davvero contribuire al cambiamento.

L’appuntamento è dal 22 ottobre tra i viali del Real Orto Botanico di Napoli e le sale della città, per riscoprire la bellezza di dirsi “famiglia” oggi.

Il bando per partecipare è stato pubblicato su Filmfreeway dove si possono trovare tutte le indicazioni per inviare i propri video sul tema della famiglia.

https://filmfreeway.com/FAMILYFILMFESTIVAL_2