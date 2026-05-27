Claudia. Tommaso Primo ed Andrea Sannino annunciano il loro nuovo singolo

In radio e sugli store digitali da venerdì 22 maggio, Claudia è il nuovo singolo, interpretato con Andrea Sannino che anticipa il prossimo album di inediti di Tommaso Primo.

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“Claudia” è una ballata mediterranea intensa e cinematografica che sancisce definitivamente il legame umano e artistico tra Tommaso Primo e Andrea Sannino.

Un’amicizia nata più di 10 anni fa, due anime che vengono dallo stesso spazio di cielo. Anni fa Tommaso scrisse per Andrea il brano “Ddoje parole cu me”. Da quel momento i due artisti si promisero di raccontare, un giorno, una storia insieme. Oggi quella promessa prende forma in “Claudia”.

Claudia è il riflesso emotivo di un’intera generazione. È una ragazza che vive la sua giovinezza con spregiudicatezza, ironia e leggerezza apparente, ma che dentro custodisce malinconie profonde, fragilità silenziose e sentimenti che spesso non riesce a confessare.

Si consola con le canzoni prima di addormentarsi. “Claudia” racconta proprio questo: il potere unico della musica commuovere, compatire e cullare le fragilità umane.

La capacità di una canzone di entrare nelle fragilità, illuminarle e renderle meno spaventose.” Contestualmente all’uscita del nuovo singolo, Tommaso Primo ha annunciato le prime date del suo nuovo tour estivo:

(date in aggiornamento)

14 giugno – Pomigliano d’Arco (Na) – Cooking Around

25 giugno – Cosenza – Palazzo Arnone/Galleria Nazionale

27 giugno – Cellole (Ce) – Fattoria Nata Terra

04 luglio – Baia (Na) – Mytilus Fest

19 luglio – Pontecagnano (Sa) – WoodFest

07 agosto – Rocca d’Aspide (Sa) – Festival dell’Aspide

06 settembre – Cicciano (Na) – TBA

13 settembre – Aversa (Ce) – Piazza Municipio