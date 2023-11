11 novembre 2023: appuntamento con l’«Ultimo Ballo in Maschera»

MADDALONI (Caserta) – Dopo l’appuntamento del 4 novembre torna la kermesse «Ultimo Ballo in Maschera», ideata e diretta dal Maestro

Michele Letizia con l’evento del giorno 11 novembre 2023.

L’evento si terrà alle ore 17.00 presso la sala conferenza del complesso conventuale della chiesa della Santissima Annunziata di Maddaloni.

La serata è presentata da Lucia Grimaldi con Foto e Video di Fulvio De Lucia e Michele Pagliaro. L’evento inizia con un minuto di silenzio in

onore di Luciano Guiotto, passato a miglior vita (artista della mostra AQUA INFORMATA, padre della nostra amica, collega artista,

giornalista, scrittrice Stefania Guiotto).

Da qui i saluti istituzionali di padre Andrea L’Afflitto (Rettore di SS.Annunziata), Andrea De Filippo (sindaco di Maddaloni ), Caterina

Ventrone (assessore alla Cultura ) e Gigi Bove (consigliere comunale).

L’intro artistico vede l’intervento di Giò Sciò con voce e chitarra a cui segue la performance di Francesco Nappo e Raffaele Carbone. Da qui la

presentazione del libro Racconti di Eroi di Vita di Michele Ventrone. A questo momento è previsto l’intervento di Michele Ventrone (autore ),

Antonio De Falco (editore BELVEDERENEWS), Giuseppe Vuolo (copywriter e speaker radiofonico), Angelo Salvatore Letizia (dir. di corsa

Giro d’Italia Femminile ) e Fiore Marro (direttore BELVEDERENEWS).

A questo punto ci sarà un intermezzo musicale di Giò Sciò e dunque la consegna degli attestati ULTIMO BALLO IN MASCHERA II rassegna,

con la partecipazione dei collaboratori UNAC Servizio Civile Universale Angela Buono, Angelo Morgillo, Vincenza Vinciguerra, Lina Morgillo.

Dunque, il congedo ai presenti con i saluti e il Brindisi Musicale di Giò Sciò.

Per tutti gli altri aggiornamenti e contributi si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera .

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina socialhttps://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera