4 NOVEMBRE: AMOR PATRIO

Oggi 4 novembre 2021, giorno in cui le scuole sono rimaste chiuse per allerta meteo, si è celebrata a Caserta la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Un evento bellico, considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale, visto che permise l’annessione di Trento e Trieste all’Italia. La commemorazione ha avuto luogo, a partire dalle ore 10,30 di stamattina presso il Monumento dei Caduti. A presenziare, e a rendere onore a tutti i Caduti di tutte le Guerre, sono stati: il nuovo prefetto Giuseppe Cataldo; il presidente della Provincia di Caseerta, Giorgio Magliocca e il Comandante della Divisione Acqui di Capua, Nicola Terzano. Presente alla manifestazione anche il primo cittadino, Carlo Marino. Quest’ultimo, al suo secondo ed ultimo mandato, dopo la vittoria al ballottaggio, ha colto l’occasione per ringraziare i concittadini che hanno assistito alla Parata, insieme ai maggiori esponenti delle Istituzioni Politiche e delle Forze di Polizia. Un momento di grande raccoglimento collettivo, conclusosi con un prolungato applauso ha ricordato nel migliore dei modi tutti gli eroi che sono caduti in battaglia in nome dell’unità nazionale.