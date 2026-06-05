Domenica al Museo di giugno all’Anfiteatro Campano

Domenica 7 giugno 2026 l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere aprirà gratuitamente le proprie porte al pubblico nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale. L’iniziativa, sostenuta dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione dell’Anfiteatro Campano, rappresenta un’importante occasione per visitare uno dei più straordinari monumenti dell’antichità romana, secondo per dimensioni soltanto al Colosseo, e per riscoprire il profondo legame tra il territorio e la sua storia millenaria.

Attraverso l’apertura gratuita, il complesso archeologico si conferma luogo di incontro, conoscenza e condivisione, capace di avvicinare pubblici diversi alla straordinaria eredità culturale custodita nel sito. L’Anfiteatro Campano continua infatti a essere non solo una preziosa testimonianza del passato, ma anche uno spazio vivo di dialogo tra patrimonio, comunità e nuove generazioni.

“La partecipazione alla Domenica al Museo rappresenta un’opportunità preziosa per rendere il nostro patrimonio sempre più accessibile e vicino ai cittadini. Invitiamo il pubblico a cogliere questa occasione per vivere e riscoprire uno dei luoghi simbolo della storia antica della Campania, patrimonio di straordinario valore culturale e identitario. Aprire gratuitamente le porte dell’Anfiteatro significa rafforzare il legame tra il sito e la comunità, nella convinzione che la conoscenza sia il primo strumento di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio”, così la Direttrice dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta l’apertura.