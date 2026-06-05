MUSICA, EMOZIONE E CRESCITA GRANDE SUCCESSO DEL CONCERTO DI FINE ANNO DEL LABORATORIO “MUSICA PER TUTTI YAMAHA”

I piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria incantano il pubblico. Un progetto d’eccellenza unico nella provincia di Caserta che unisce didattica innovativa, inclusione e territorio.

Una serata ricca di emozioni, sorrisi e grande musica ha suggellato la conclusione del laboratorio “Musica per tutti Yamaha” presso l’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno regalato al pubblico un concerto speciale, straordinario frutto di impegno, entusiasmo e di un lungo percorso di lavoro condiviso. A guidarli il maestro Carmine Dente. Un evento che ha celebrato non solo il talento dei più piccoli, ma anche la forza educativa della musica, capace di unire, educare e far crescere.

Il laboratorio, attivo già da qualche anno all’interno dell’istituto, rappresenta un’eccellenza assoluta nel panorama scolastico locale. Grazie a una convenzione fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, Antonella Cerrito, con l’Accademia Musicale “Città di Caserta”, l’IC Mattia De Mare vanta un’aula dedicata e interamente allestita con tastiere, dove le lezioni vengono tenute da docenti abilitati alla metodologia Yamaha e specializzati nella didattica musicale per l’infanzia.

«Grazie alla lungimiranza della preside che ha messo a disposizione un’aula in ogni plesso dell’istituto, questo è l’unico laboratorio Yamaha attivo nella provincia di Caserta», spiega Mena Santacroce, direttrice dell’Accademia Musicale Yamaha. «Si tratta di un percorso consapevole dell’importanza della musica in una fascia di età cruciale, quella dai 3 ai 10 anni, fondamentale per la crescita armonica dei bambini. Le lezioni consentono di sviluppare l’orecchio musicale, una capacità unica che favorisce anche l’apprendimento delle lingue attraverso un approccio innovativo, graduale e decisamente divertente».

Durante l’anno scolastico, le attività si sono articolate attraverso un ricco programma didattico che ha compreso la memorizzazione di solfeggi cantati e ritmici, canzoni con le parole, giochi alla tastiera ed esecuzione di veri e propri brani musicali. Tutto il percorso si è svolto in un clima stimolante e sereno, pensato appositamente per incoraggiare la creatività e l’interazione tra i bambini. Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi anche dal vertice dell’istituto: «Si tratta di un progetto ambizioso che avvicina gli alunni al linguaggio universale della musica», ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Antonella Cerrito. «È un percorso che si inserisce perfettamente nell’ampia e variegata offerta formativa del nostro istituto e che ha registrato un’ottima ricaduta sui percorsi formativi degli alunni, riscontrando la totale soddisfazione delle famiglie che hanno contribuito alla sua realizzazione. Per noi rappresenta un vero fiore all’occhiello, oltre a essere una novità assoluta sul territorio: dalla collaborazione con l’Accademia Musicale Yamaha è nata un’esperienza positiva che mi auguro possa continuare e svilupparsi nel tempo».