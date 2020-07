A.A.A. Motospazzatrice cercasi

Sono già diversi giorni che non si vede in città la motospazzatrice della Buttol. Il mezzo percorreva molte strade cruciali come via Caudina, Via Cucciarella e via Libertà, giusto per citarne alcune.

Insomma a Maddaloni non c’è tregua per il settore rifiuti. Mentre con fatica si raggiungono accordi dopo mesi di trattattive, i mezzi continuano a rompersi. Non è la prima volta, a quanto pare, che la motospazzatrice debba essere riparata.

Il problema, ci dicono, come al solito, sono le lungaggini procedurali anche per la semplice manutenzione. E la città, comunque vada, viene penalizzata.