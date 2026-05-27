‘Il Derby dei Campioni’: sport, spettacolo e solidarietà al Maradona con ospiti internazionali, artisti, leggende del calcio e la sfida della Zeta Napoli

Napoli si prepara ad accogliere una grande serata di sport, spettacolo e solidarietà in occasione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni’, in programma venerdì 29 maggio 2026 ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’evento unirà calcio, intrattenimento e beneficenza in una manifestazione che vedrà protagonisti il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, contro la Nazionale Calcio Palestina, insieme alla sfida precedente tra Zeta Napoli e AG Events, in una notte che si preannuncia tra le più attese dell’estate sportiva napoletana.

La manifestazione si arricchisce della presenza di Jibril Al Rajoub, Presidente della Federazione Calcistica Palestinese e figura di riferimento dello sport palestinese a livello internazionale e di Mona Abuamara, Ambasciatrice della Palestina, a testimonianza del forte valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa. La loro partecipazione conferma il messaggio di pace, inclusione e cooperazione tra i popoli promosso attraverso lo sport e la solidarietà.

Ad accompagnare la serata saranno inoltre numerosi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti presenti della nazionale cantanti: Ubaldo Pantani, Pierpaolo Pretelli, Petit, F.D.V. (Francesco Da Vinci), Il Tre, Briga, Seltsam, Luck3, Blind, Andrea Cioffi, EroCaddeo, Gianluca Piro e Petit. Parteciperanno anche gli sportivi Marco Maddaloni e Maradona Jr, Nicola Caramiello, campione europeo di lotta libera, gli artisti Rosario Miraggio e Fiorellino, gli attori Gennaro Guazzo e Sergio D’Auria e il senatore Francesco Silvestro, contribuendo a rendere ancora più speciale una serata all’insegna della condivisione e del sostegno sociale.

Grande attenzione anche per la sfida che vedrà protagonista la Zeta Napoli, autentico fenomeno del calcio social italiano e prima squadra legata a piattaforme digitali iscritta a un campionato ufficiale in Campania. Reduce dalla storica vittoria del campionato di Terza Categoria e della successiva Supercoppa di categoria, il club biancoazzurro affronterà la AG Events davanti al pubblico del Maradona.

La Zeta Napoli potrà contare su una rosa ricca di talento, esperienza e volti amatissimi dal pubblico. Tra questi spicca Emanuele Calaiò, indimenticato “Arciere Azzurro” e protagonista della rinascita del Napoli, autore di 44 reti con la maglia azzurra. Presente anche Giuseppe Vives, storico capitano del Torino e protagonista per anni in Serie A ed Europa League, oltre a Giovanni Volpicelli, talento cresciuto tra Napoli e Benevento con importanti esperienze nel professionismo italiano. Grande attesa inoltre per Daniel Santoro, protagonista del mondo social e della Kings League, diventato negli ultimi anni uno dei volti più seguiti del web grazie ai suoi contenuti virali e al suo stile di gioco spettacolare. A rendere ancora più affascinante la serata sarà anche la presenza di giovani dal cognome prestigioso nel panorama calcistico italiano: Jacopo Calaiò, figlio di Emanuele Calaiò, e Andrea Cannavaro, figlio del Pallone d’Oro Fabio Cannavaro.

A parlare dell’importanza dell’evento è stato anche il Club Manager della Zeta Napoli Andrea Zungri, con esperienze dirigenziali tra Giugliano, Casertana e Napoli Femminile, che insieme all’allenatore Antonio Zito ha guidato il progetto tecnico e sportivo della squadra. Zito, inoltre, ha dato la possibilità ai partecipanti di poter vivere il sogno ‘Stadio Maradona’.

“Dopo un’annata dove abbiamo vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, affrontando ogni settimana le difficoltà di essere sempre la squadra da battere, le difficoltà di far convivere il calcio con il mondo social e soprattutto considerando che questo è soltanto il nostro primo anno, giocare allo Stadio Diego Armando Maradona rappresenta davvero la torta e non soltanto la ciliegina che i ragazzi della Zeta Napoli meritavano di avere. Speriamo che tutte le persone che ci seguono possano venire numerose allo stadio per sostenere la squadra e contribuire, attraverso l’acquisto dei biglietti, alle importanti iniziative benefiche coinvolte”.

Anche la compagine organizzativa ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa:

“Non sarà soltanto una partita di calcio, ma una grande occasione di incontro tra culture, sport e solidarietà. Abbiamo voluto costruire un evento capace di trasmettere valori autentici come inclusione, fratellanza e partecipazione. La presenza di rappresentanti istituzionali, artisti, sportivi e ospiti internazionali testimonia il respiro sociale e umano di questa manifestazione, che punta a regalare una serata speciale alla città di Napoli e a sostenere concretamente importanti iniziative benefiche”.

‘Il Derby dei Campioni’ sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo e Battiti – AICCA Ospedale Monaldi. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dell’Ambasciata di Palestina.