A casa di Lucia” incontra MariaRosaria Selo.

Di Ilenia Liguori

Nella suggestiva e storica cornice della biblioteca Martucci, sita in Santa Maria Capua Vetere in via Martucci, verrà presentata la nuova opera della dottoressa Selo.

Un romanzo che vede narrata la storia di Vincenzina, universitaria degli anni ‘70, figlia di un operaio ormai ammalato ai polmoni a causa dei veleni dell’acciaieria di Bagnoli all’interno della quale ha lavorato tutta la vita .

Vincenzina si vede costretta a prendersi cura e carico della propria famiglia a causa della malattia e della prematura scomparsa del padre, rinunciando alla propria istruzione.

È la storia di una ragazza che deve far fronte ad ingiustizie sociali, rabbia e difficoltà fin troppo date per scontate in paesi a sud di Roma.

È una storia che potrebbe accomunarci tutti, che tocca le corda di tutti coloro hanno subito una qualche ingiustizia a causa di catene di lavoro e stili di vita alienanti che finiscono inesorabilmente per condizionare le vite di intere famiglie.

Sabato ,27 maggio, alle ore 18.00, l’associazione “ A casa di Lucia” patrocinata moralmente dall’ordine degli avvocati ,sarà fiera di poterne raccontare un pezzetto.