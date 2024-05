A Caserta azione per un Mondo Pulito

Quello di oggi è il secondo intervento, il primo è stato fatto in parco Cerasole, confine con San Clemente , sabato scorso

Continua la campagna di Caserta Azione per ripulire e ripristinare sentieri dell’ area Tifatina.

Oggi 12 Maggio il sodalizio ha lavorato in casa. È stato riaperto un antico passaggio che passa per i campi di Piedimonte di Casolla. Una classica cupa intagliata nel tufo ed invasa da vegetazione. Per riaprire questo sentiero che conduce alla chiesa di San Rufo è intervenuto un trattore oltre ai volontari con decespugliatore. All’ appuntamento sono stati presenti anche l’ associazione Terra Nostra e Demetra.

Il progetto di volontariato coinvolge tutti: singoli, associazioni, comitati, gruppi di persone, in attesa di segnalazioni, il progetto prevede la cura di monumenti, strade, piazze. L’attrezzatura per le operazioni di pulizia( mascherina, guanti, scope, palette) sarà fornita dall’organizzazione